Кедми рассказал о ракетной угрозе для России, которая исходит от Кипра

Расположенный в Средиземном море остров Кипр имеет для военного блока НАТО стратегическое значение, так как его задачи больше не ограничиваются обеспечением безопасности Суэцкого канала

Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого за складывающейся на Кипре ситуацией на фоне претензий Турции с тревогой наблюдает Великобритания, для которой остров на протяжении многих лет является военно-морской и военно-воздушной базой.

Долгие годы Кипр имел значение только для того, чтобы обеспечивать безопасность Суэцкого канала, по которому осуществлялась связь Соединенного Королевства с его богатейшей колонией – Индией. Но сейчас значение Кипра для британцев изменилось.

«Кипр уже нужен англичанам вне всякой связи с Индией. Из этой части Средиземного моря флот НАТО всегда собирался и собирается грозить сначала Советскому Союзу, а потом России. В Черном море и на Крите они не закрепились – а на Кипре у них есть базы. Поэтому Кипр обслуживается и снабжается самолетами, разведкой, подлодками и кораблями», — объяснил Яков Кедми.

Если Турция установит господство над Кипром и ликвидирует расположенные на острове британские базы Акротири и Декелия это приведет к полному изменению военно-стратегического расклада в регионе. Сейчас эти военные объекты НАТО уравновешивают расположенные в Сирии российские базы Хмеймим и Тартус. Но если баз НАТО на Кипре больше не будет, Россия, благодаря своим военным базам в Сирии будет до минировать в Восточном Средиземноморье.

flickr.com / Terry Hassan

По мнению НАТО, Кипр, будучи восточным флангом Средиземного моря, должен оставаться местом, с которого может быть нанесен стратегический ракетно-ядерный удар по России, заявил Кедми.

«Потому-то и была открыта военно-морская база в Тартусе. Поэтому в Хмеймиме есть военно-воздушная база – чтобы как-то уравновесить британскую базу НАТО на Кипре», — подчеркнул израильский военный эксперт в заключение.

Напомним, Турция более полувека назад признала северную часть острова Кипр независимой республикой. Статус этой территории в последнее время особенно часто обсуждается во время дискуссий о российской принадлежности Крыма. По мнению ряда экспертов, Анкара может предложить Москве «обмен признаниями». Однако в России политологи отмечают, что признание независимости Северного Кипра противоречит национальным интересам РФ, а также не согласуется с принципиальной позицией Москвы, которая не хочет превращать статус регионов в предмет международных сделок. Поэтому Россия не пойдет на признание Северного Кипра, считают российские эксперты.