Опрос показал рост рейтинга "Родины" перед думскими выборами

Рейтинги политической партии "Родина" растут в преддверии выборов в Государственную думу РФ, свидетельствует опрос избирателей. За нее готовы отдать свой голос более 5% россиян.

Таким образом, "Родина" имеет шансы получить места в нижней палате парламента. Примечательно, что от членов так называемой большой четверки она отстает незначительно. Например, у партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" 6,2%, а у ЛДПР — 6,9%.

Лидерами, согласно опросу, являются "Единая Россия" (17,5%) и КПРФ (16,1%). Остальные партии, заявленные на выборы в Госдуму, барьер в 5% не преодолели. Так, "Новые Люди" набрали 2,5%, а "Яблоко" — лишь 1,9%.

Как сообщает Telegram-канал "Политуправа", исследование проводилось среди почти 10 тыс. жителей из 75 регионов РФ. Граждан опрашивали по телефону с 25 июля по 2 августа. Три месяца назад, по результатам аналогичного опроса, "Родина" имела всего 4,1%.