Анита Цой рассказала о сложном восстановлении певцов после коронавируса

Певица, телеведущая и композитор Анита Цой вспомнила, как переболела коронавирусом в июле 2020 года, но с осложнениями ужасной инфекции ей приходится бороться до сих пор.

Болезнь оставила после себя осложнения в виде синдрома замороженного плеча и серьезные гормональные сбои. Цой продолжает реабилитацию даже спустя год после болезни. Особенно тяжело приходится вокалистам, которым после болезней легких приходится заниматься с педагогом, чтобы восстановить дыхание.

"У меня было 52% поражения легких. Когда я вернулась после больницы домой, месяц проходила физиотерапевтический курс по раскрытию легких", — рассказала Анита Цой порталу 360tv.ru.

Сейчас голос и дыхание певицы полностью восстановились. Первое время она постоянно следила за количеством антител в организме. Как только они стали уменьшаться, Цой сделала прививку.

Долгое восстановление предстоит и певице Марине Максимовой, более известной как МакSим. Вся страна переживала за исполнительницу и следила за ее борьбой за жизнь. Недавно артистка вышла из искусственной комы и даже поговорила со своими представителями по телефону. МакSим передала привет поклонникам и поблагодарила их за поддержку.