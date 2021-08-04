Апелляционный суд окончательно признал ФБК экстремисткой организацией

Решение о признании ФБК1 экстремистской организацией вступило в законную силу после решения Апелляционного суда.

Судебное заседание, на котором рассматривалась жалоба представителей ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), прошло в среду.

Ранее суд признал структуру блогера Алексея Навального экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ. Вскоре представители фонда подали апелляцию на данный вердикт.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России