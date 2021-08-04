Мартынов объяснил, как США могут убрать Зеленского с поста президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре может лишиться поста из-за того, что политика его администрации не устраивает Белый дом и его хозяина Джозефа Байдена. Такое заявление сделал российский политолог Алексей Мартынов в интервью YouTube-каналу «Украина.ру».

По словам эксперта, США в последнее время неоднократно посылали украинскому лидеру знаки. Самый очевидный из них — недавняя отставка главы МВД Арсена Авакова, который занял должность в разгар Майдана. Напомним, о внезапном увольнении главы ведомства стало известно на следующий день после его встречи с временным поверенным США на Украине Джорджем Кентом.

«На это [скорую отставку Зеленского] косвенно указывает и перенос его визита в Вашингтон. Кстати, неизвестно, состоится этот визит в конце августа или его опять перенесут. Эти и другие сигналы явно говорят о том, что по поводу Зеленского задумались: нужен ли им такой "мальчик" на этом посту. Тем более, что Россия не отдает русскую Украину, не желает ее забыть, мешает ее отдать и разворовывать окончательно», – сказал Мартынов.

Выдвижение ультиматумов ради вступления в ЕС и НАТО, требования от США и Германии гарантий национальной безопасности после запуска «Северного потока — 2» и прочие необдуманные выпады Зеленского в адрес Запада порядком надоели его американским покровителям, считает политолог.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

По его словам, президент Украины все чаще оступается и вскоре будет вынужден уступить свое место «послушному, но адекватному» кандидату. Предполагать, кто подходит на эту роль Мартынов не стал. А вот обеспокоенность судьбой Зеленского выразил.

«Я думаю, что его будут менять. Менять его будут, скорее всего, через выборы, но это если ему повезет. Нужно учитывать, что эти люди не гнушаются разными методами решения политических вопросов. Зеленский может и косточкой от вишни случайно подавиться насмерть. Такое же бывает на Украине, к сожалению», – подытожил российский эксперт.

Ранее об отношении США к Украине высказался известный российский ученый-востоковед Евгений Сатановский. Он сравнил администрацию Киева с «дешевой проституткой», которую американцы разводят, а «жениться не собираются».