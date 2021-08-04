ВОЗ призвала временно прекратить ревакцинацию от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября.

Гебреисус призвал каждого, кто имеет влияние на общественные массы, и каждого человека в своем сообществе прекратить ревакцинацию от коронавируса хотя бы до конца сентября, сообщает РИА Новости.

По оценкам ВОЗ, в мире возникло неравенство в плане доступа к вакцинам от COVID-19. В бедных странах привито гораздо меньше людей, чем в богатых, где есть возможность производства прививок. Россияне прививаются одной из трех вакцин: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".