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Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей ОБСЕ

/ Обновлено: 04 августа 2021 17:53
Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей ОБСЕ

Наблюдатели от ОБСЕ не будут присутствовать на выборах в Госдуму России. Такое заявление сделали в Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Это связано с требованием ограничить количество наблюдателей на голосовании. Число независимых экспертов сократят из-за пандемии коронавируса. Россия пригласила специалистов от ОБСЕ, но те отказались ехать не в полном составе. Глава бюро Маттео Мекаччи добавил, что для ОБСЕ важно иметь возможность самостоятельно определять число наблюдателей.

Думские выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. В эти же дни граждане проголосуют за глав девяти субъектов страны и сотрудников 39 региональных парламентов.