«За Крым обидно»: что известно о Жане Беленюке, принесшем Украине золото на Олимпиаде

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл первое золото для своей страны на Олимпийских играх-2020 в Токио. Со счетом 5:1 он победил венгра Виктора Льоринца в финале.

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады 2016 года (золото тогда взял россиянин Давит Чакветадзе), трехкратный чемпион Европы… А что он думает о политике своей страны, в которой с 2019 года принимает непосредственное участие будучи народным депутатом от партии Владимира Зеленского «Слуга народа»?

Про Украину и ненависть к россиянам

В 2016 году Беленюк раскритиковал режим Петра Порошенко. Он посетовал, что понятие «патриотизм» было искажено в угоду действующей власти: иная точка зрения порицалась, а ненависть к «каждому россиянину» называлась патриотизмом.

«Вышиванка и "Слава Украине" – вот наш патриотизм. Надел вышиваночку, крикнул "Слава Украине" и иди что хочешь, то и делай: убивай, воруй, насилуй, теперь все можно. Главное, чтобы это было в вышиваночке и под правильным лозунгом», — заявлял пять лет назад Беленюк.

Беленюк подчеркивал, что у спортсменов из Украины нет ненависти на национальной почве и они нормально относятся к людям из России, у которых «может быть другое мнение насчет того же Крыма».

«Да и как мы можем "по-особенному настраиваться на россиян", если наш главный тренер Артур Дзигасов из России? Мы спортсмены, нам по барабану — русский, поляк или ещё кто-то. Мы должны выходить, бороться и выигрывать», — говорил Беленюк.

Спортсмен отметил взаимоуважение россиян и украинцев за пределами ковра: на любом чемпионате они жмут друг-другу руки, обнимаются и благодарят за победу. Порядочные борцы не делают подлостей, заключил он.

Про смерть отца и майдан

Родители Жана — руандец и украинка. Его отец Венсан погиб после военного переворота во время гражданской войны 1994 года в Руанде. По словам Беленюка, восстание народности хуту против национального меньшинства тутси, представители которого занимали руководящие должности в стране, «чем-то было похоже» на украинский майдан, где народ тоже «был настроен против власти».

«Возможно, там эта война была проплачена. Сколько людей — столько мнений», — рассуждал о событиях в Руанде спортсмен в интервью изданию «Трибуна».

В протестах на майдане 2014 года Беленюк не участвовал, но приходил туда из любопытства. В будущее страны при новой власти он верил, а вот экс-президента Виктора Януковича не поддерживал, считая, что при его правлении в стране наблюдался «разгул бандитизма».

/ Федеральное агентство новостей

Про расизм и Африку

С серьезными проблемами из-за цвета кожи Беленюк на Украине не сталкивался, разве что в единичных случаях. Признается: будучи подростком тренировался с убежденным расистом со «свастикой по всему телу», что было психологически «тяжеловато». А вот гадости, сказанные в спину в транспорте или общественных местах юный борец обидчикам не прощал.

«Если слышал что-то в свой адрес, моментально реагировал. В 17 лет не всегда удается себя сдержать. Но с тех пор много времени прошло, я вырос, кое-что понял. Так что конфликтов на этой почве уже давненько не было. В Африке я слишком светлый, здесь я слишком темный», — рассказывал Жан «Трибуне».

Американское движение в защиту прав темнокожих Black Lives Matter Беленюк поддержал, заявив в Instagram, что в Украине расизма куда меньше, чем в США.

«Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране при ее недостатках и достоинствах!… Сегодня я — Джордж Флойд».

Global Look Press / Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency

В 2017 году Беленюк приезжал в Руанду, чтобы познакомиться с родственниками и побывать на могиле отца. Его удивила бедность удаленных от города поселков и отличный от украинского менталитет. Африканцем украинец на отцовской родине себя не чувствовал и подчеркивал, что руандцы даже «мыслят по-другому».

Про Крым и несправедливость властей

Спортсмен до сих пор считает Крым украинским, но исходит «не из каких-то политических убеждений», а из обстоятельств — трудно думать иначе, если ты украинец. Признает: был бы россиянином, наверное, выступал бы за присоединение Крыма к РФ.

«Украинец смотрит на ситуацию со своей позиции, россиянин — со своей. У меня такая точка зрения и априори другой быть не может, потому что я — украинец. Мне вот обидно», — говорил Беленюк в 2016 году.

Global Look Press / Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency

В том же интервью пять лет назад борец жаловался на несправедливое отношение украинских властей к спортсменам. По его словам, их не ценят, как в других странах — в соседней России чемпионов Европы из Дагестана «на руках носили», встречали с оркестром и дарили автомобили, приводил пример Беленюк. В то же время двукратному чемпиону Европы приходилось жить в однокомнатной квартире с мамой в Киеве.

«Мне даже стыдно об этом кому-то признаться. Все люди, которые меня встречают, спрашивают: "Что ты тут делаешь?". <…> У нас все сводят все к патриотизму. На чем он должен базироваться? Когда об тебя вытирают ноги, а ты должен в ответ кричать "Слава Украине!"? Я не считаю, что это правильно», — рассказывал спортсмен после Олимпиады в Бразилии.

В июле 2019 года борец прошел в Раду, где и заседает в числе «слуг народа». Остается лишь надеяться, что депутатский статус помог Беленюку улучшить условия жизни: по крайней мере, президенту Зеленскому после победы он передал очень теплый привет.