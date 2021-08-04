Исторический опыт ДКСР может помочь Донбассу поставить Украину в неловкое положение

Донбасс имеет полное право на обретение независимости, которое основывается на том же историческом опыте, которым Украина обосновывает собственное право на суверенитет.

С таким заявлением, выступая в эфире YouTube-канала Iton-tv выступил донецкий журналист Рамиль Замдыханов, который уверен, что раз Украина ссылается на создание в годы Гражданской войны начала ХХ века УНР (Украинской Народной Республики), то по этой же логике Донбасс может напомнить о существовавшей в 1918 – 1919 годах Донецко-Криворожской Республике.

«Донецко-Криворожская Советская Республика (ДКСР) такое государственное образование, которое возникло на территории Донецко-Криворожского угольного бассейна в 1918 – 1919 годах», — сообщил журналист.

При этом он напомнил, что на протяжении нескольких лет, прошедших между произошедшем в 1917 году крушением Российской Империи и образованием Советского Союза, подобные независимые республики образовывались повсеместно, вспыхивая «как маленькие звезды».

Исходя из логики, что короткий период существования в виде независимого образования перед вхождением в состав СССР, может быть основанием для объявления независимости, по мнению Замдыханова, Донбасс, так же, как и Украина, имеет полное право объявить себя отдельным суверенным государством.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Противостояние между Донецком и Киевом идет не только на уровне военном, но еще на уровне идеологии, идентичности, на уровне исторической основы того, что данное государство, сейчас существующее, имеет право на жизнь, потому что имеет исторические корни», — объяснил журналист.

И, учитывая, что Украина апеллирует к таким не долго существовавшим государственным образованиям как ЗУНР (Западно-Украинская Народная Республика) и УНР, ничто не мешает Донбассу напомнить о такой же странице в своей истории.

«Чем оно хуже или лучше? Почему существование УНР, всякой Центральной рады дает Украине право считаться государством, которое имеет «тысячелетнюю» или столетнюю историю, а существование ДКСР не дает?, — задается вопросом Замдыханов. — Дает, разумеется, дает! Это совершенно симметричные исторические базисы».

Таким образом, раз Украина получила право на существование в качестве общепризнанного легитимного государства, основываясь на конкретном историческом опыте, то значит и Донбасс может апеллировать к таким же аргументам, так как у него в прошлом был аналогичный прецедент, заключил эксперт.