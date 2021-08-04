Ростовчанин случайно сжег пятилетнюю дочь

Смертельный инцидент произошел в городе Шахты. Мужчина перевернул на ребенка таз с отработанным горящим бензином.

По данным регионального СК России, в гараже загорелся отработанный бензин, и житель Шахты, пытаясь его потушить, столкнулся у входа в гараж со своей дочкой. После этого содержимое таза вылилось на нее.

Девочку сразу же доставили в реанимацию, однако она умерла от полученных ожогов. Следователи возбудили в отношении отца уголовное дело по статье с формулировкой "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи осмотрели место происшествия и опросили родственников погибшего. Ростовская прокуратура также назначила по данному факту проверку.