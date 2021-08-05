Дилемма Лимаренко. Как угольная империя добавила головной боли главе Сахалина

Экологическая катастрофа в городе Углегорск на острове Сахалин в начале июля вышла на общероссийский уровень. Внимание надзорных органов и федеральных СМИ привлек массивный сход горной породы на территории Солнцевского угольного разреза и последующий за ним скандал. Главными действующими лицами конфликта стали местная угольная империя, муниципальные власти и журналисты издания «Углегорские новости».

Последние всеми силами бились за право опубликовать материал о реальных масштабах обрушения и его причинах. Планы редакции нарушили незваные гости — глава Углегорского городского округа Сергей Дорощук и представители «Восточной горнорудной компании».

В ход пошли все средства: от энергетической блокады редакции муниципального издания до увольнения главреда Зинаиды Макаровой по распоряжению Дорощука. И все же журналисты не позволили замять историю с технологическими нарушениями на предприятии, которые обернулись загрязнением реки Желтой, уничтожением нерестилищ и угрозой подтопления местных сел. Огласка дала старт масштабным проверкам с участием городской прокуратуры, их коллег из Москвы и Следственного комитета. Сейчас дело находится на личном контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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Ростехнадзор выявил 39 нарушений обязательных требований промышленной безопасности, однако предприятие отделалось легким испугом. Санкции свелись к штрафу 750 тысяч рублей (выручка компании за 2020 год — 27,76 млрд рублей, чистая прибыль — 4,149 млн рублей) и приостановкой деятельности на 30 суток. Впрочем, вскоре предприятие убедило надзорное ведомство в устранении нарушений и продолжило работу.

Народное негодование тем временем и не думало утихать. Люди начали собирать подписи за отставку Дорощука и тут на сцене появился губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. После его визита в район ЧП мэр ушел в отставку, а вскоре в отношении Дорощука было возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

«Я обратил внимание, что все технические работы делаются достаточно быстро и организованно. Но работа с населением ведется очень плохо и освещается в прессе очень плохо, и поэтому возникают домыслы и все эти проблемы. Критические замечания я высказал сегодня Дорощуку Сергею Васильевичу. По результатам нашей беседы Сергей Васильевич принял решение об отставке», — заявил Лимаренко прессе.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Дальневосточный политолог Вячеслав Беляков в комментарии «Политике Сегодня» позитивно оценил вмешательство сахалинского губернатора, отметив, что участь Дорощука послужила сигналом для его коллег по региону о том, что времена беззакония канули в Лету.

«Безусловно то, что сделал Лимаренко, сняло основное социальное напряжение, конфликт был купирован и удалось избежать, на мой взгляд, дальнейшего распространения на федеральном уровне, возможно, каких-то протестов и так далее. В этом смысле был послан достаточно четкий сигнал всем муниципальным руководителям области. И сигнал этот о том, что нужно работать с людьми. Нельзя решать проблемы таким образом, каким, видимо, они привыкли долгие годы их решать», — говорит эксперт.

Политтехнолог Алена Август солидарна с коллегой в том, что Лимаренко успешно справился с функцией арбитра. При другом исходе, как полагает собеседница «ПС», чиновничий произвол на местах мог обернуться социальными волнениями:

«На Сахалине народ довольно протестный, потому что островные настроения, люди считают себя отдельной территорией, поэтому всегда просят честных и четких ответов и не очень готовы ждать».

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Вместе с тем ряд аналитических Telegram-каналов отмечает, что Лимаренко лишь купировал проблему, но не решил ее окончательно. Ведь публичной критики в адрес ВКГ и обещаний разобраться с угрозами экологии живописного острова с его стороны не прозвучало. Вячеслав Беляков отмечает, что Лимаренко и впредь предстоит совершенствоваться в тонком искусстве управления системой сдержек и противовесов, сотканной из интересов бизнеса, муниципальных властей и местных жителей.

«Проблема Углегорска, и проблемы других муниципалитетов Сахалинской области — они остаются нерешенными. И здесь, погасив публичный конфликт, конечно же, впереди остается еще много работы по недопущению таких конфликтов в будущем, потому что причины возникают и еще будут возникать. Вопрос в том, как этот будет отрабатываться на местном и региональном уровне в дальнейшем», — заключил он.

Деятельность ВГК, принадлежащая бизнесменам Александру Несису и Олегу Мисерве, является на Сахалине палкой о двух концах. С одной стороны, угледобыча подкидывает неприятные сюрпризы в виде экологических бедствий, а доходы от нее, по некоторым данным, утекают на Кипр, с другой — олигархам не чуждо меценатство. Компания помогала бороться COVID-19 и вкладывала деньги в спорт, развитие городской среды и социальные проекты.

Валерию Лимаренко 60 лет. Он является выходцем из Росатома, где взбирался по карьерной лестнице в бытность Сергея Кириенко. Последний оставил управление госкорпорацией в 2016 году, став зампредседателя администрации президента РФ, а Лимаренко в декабре 2018 года возглавил Сахалинскую область. Спустя год он победил на губернаторских выборах с результатом 56% голосов.