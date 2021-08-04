«Альянс патриотов Грузии» отчаянно попросил Путина о помощи

Представители грузинской оппозиции из партии «Альянс патриотов Грузии» написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его помочь в налаживании отношений двух государств. 42 подписанта, среди которых лидер политического объединения, журналист Ирма Инашвили, перечислили ключевые факторы сближения Москвы и Тбилиси.

«Мы обращаемся к Вам [Путину] в надежде на Ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон», — сказано в письме.

Перед обращением, которое начинается со слов: «Ваше Превосходительство господин Президент», Инашвили сделала выпад в сторону правящей партии «Грузинская мечта». Подопечные Бидзина Иванишвили, по мнению журналиста, уже давно «ни во что не ставят волю грузинского народа», предпочитая вступать в «сговор» с детищем бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, партией «Единое национальное движение» (ЕНД).

facebook.com / Mikheil Saakashvili

Негласный альянс ЕНД и «Грузинской мечты» Иванишвили окрестила «театром двух актеров», а главным «режиссером» их постановки нарекла США. Досталось и главе парламента Ираклию Кобахидзе: в письме Путину он представлен, как «совершенно безответственный человек и фальсификатор выборов».

Обе партии ответственны за заморозку дипломатического диалога между Россией и Грузией, однако Владимир Путин еще может спасти отношения двух государств, уверены грузинские патриоты.

К сожалению, большая часть населения Грузии пока не разделяет позицию «Альянса патриотов», сетует член Союза грузин России, политолог Игорь Гвритишвили. Партия Ирмы Инашвили пока слишком малочисленна, политические оппоненты из ЕНД и «Грузинской мечты» едва ли воспримут открытое письмо Путину всерьез.

«"Альянс патриотов Грузии" нельзя назвать влиятельной партией среди населения страны. Хотя она и выражает довольно популярное среди местных мнение, что с Россией надо дружить. Они [члены партии] знают, о чем говорят в народе. Но само обращение очень умеренное, пока мало шансов, что из этой затеи что-то получится. Не думаю, что от Москвы последует какая-то реакция на это письмо. Если только самая стандартная», — полагает эксперт.

kremlin.ru / Администрация президента России

В письме также приводится результат опроса, который организовал «Альянс патриотов». Если верить его итогам, почти 76% населения Грузии высказались за диалог с Россией. После этого Служба Государственного инспектора пыталась воспрепятствовать публикации результатов опроса, добавила Инашвили, однако ее соратники якобы успели передать копии службе ОБСЕ, НАТО, а также посольствам США и Европейского союза.