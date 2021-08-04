АТОР предлагает восстановить международный туризм до окончания пандемии

Пандемия коронавируса останется надолго, поэтому международный туризм необходимо перезапустить, не дожидаясь ее окончания, заявили в Ассоциации туроператоров России.

Многие страны в данный период времени занимаются развитием внутреннего туризма, но не нужно забывать о тех людях, кто не смог отправиться в путешествие еще в 2020 году из-за закрытия границ. Своего желанного отдыха туристы ждут до сих пор, рассказал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"Условия таковы, что пандемия с нами надолго и без единых унифицированных требований, признания вакцин, а также альтернативных вариантов пересечения границы без карантина туризм нельзя будет перезапустить", — объяснил Дмитрий Горин в комментарии сайту 360tv.ru.

Признание российских вакцин решит вопрос. АТОР выступает за единые требования и альтернативные варианты поездок за границу. Все привитые должны получить возможность беспрепятственно планировать поездки, считают в организации.