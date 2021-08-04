Добровольная ссылка. В Шотландии придумали способ спасти «вымирающие» острова

Правительство Шотландии вознамерилось решить проблему с «вымирающими» островами, заплатив гранты жителям, которые согласятся на переселение с материка. Об этом сообщает RT со ссылкой на британскую ежедневную газету Daily Telegraph.

По словам журналистов, причиной миграции жителей с отдаленных островов, продолжающейся последние десятилетия, стали дефицит рабочих мест и медленное развитие инфраструктуры. А вот с более приближенных к столице и, соответственно, более населенных архипелагов молодежь вытесняют богачи, скупающие дома для отдыха или жизни на пенсии, отмечают британцы.

Учитывая это, в Эдинбурге разработали программу для борьбы с «депопуляцией некогда сплоченных общин». Пока что план рассчитан на пять лет и по подсчетам обойдется государству в 5 млн фунтов. Сумма предполагает 100 «облигаций» на переселение. Таким образом каждый из сотни добровольцев получит на руки до 50 тысяч фунтов (около 5 млн рублей), которые сможет потратить на покупку жилья на одном из островов и открытие бизнеса.

«Для нас это способ устранить некоторые из главных финансовых препятствий для людей, желающих жить на наших островах», – подчеркнула министр по делам сельской местности и островов Шотландии Майри Гужон.

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Отбор участников правительственного проекта будет проводиться на конкурсной основе. Подать заявку смогут шотландцы трудоспособного возраста или же целые семьи.

В дополнение к финансовой поддержке правительство распорядилось создать консультационную службу, специалисты которой будут посвящать переселенцев в тонкости культуры, истории и быта островов. Предполагается, что это поможет снизить напряжение, связанное с переездом на новое место жительства.

Между тем в Великобритании идею шотландцев назвали «уловкой». Депутат от Оркнейских островов Лиам Макартур обрушился с критикой на Эдинбург, заявив, что там должны думать не о переселении, а создании условий вне материка, которые побуждали бы людей к переезду.

«Правительство, которое серьезно относится к этому вопросу, продолжило бы наращивать инвестиции в инфраструктуру островов, предоставлять доступное жилье и срочно заменять нашу устаревшую паромную инфраструктуру», – сказал британский политик.

Ранее британские СМИ сообщали о продовольственном коллапсе в стране, который начался после внедренного властями нового приложения по отслеживанию коронавирусных контактов. В результате полки супермаркетов оказались полупустыми, а на 10-дневный карантин отправились более 620 тысяч работников в Англии и Уэльсе.