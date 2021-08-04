Депутат Вострецов призвал оказать содействие Дальнему Востоку в развитии туризма

Бизнесмены Сахалина и Камчатки рассказали депутату Госдумы Сергею Вострецову о проблемах в сфере туризма. Парламентарий призвал власти оказать региону помощь в этом вопросе.

Пандемия коронавируса сказалась на всех сферах в жизни, в том числе на путешествиях. Однако благодаря принятым на федеральном и региональном уровне мерам Дальнему Востоку удалось достичь хороших результатов в восстановлении и развитии сферы туризма. Бизнесмены наверстывают упущенное за счет потока российских путешественников, но Сахалину и Камчатке все равно нужна помощь, заявил Вострецов.

"Многое зависит еще и от инициативы с мест, но и центр не должен забывать о таких жемчужинах нашей страны, как Сахалин, Камчатка и Байкал. Этим регионам необходимо оказывать содействие, и одних льготных авиабилетов для этого явно недостаточно!" — подчеркнул депутат в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Главными проблемами остаются транспортная логистика и инфраструктурная недостаточность, поделились предприниматели. Вострецов пообещал оформить документ с предоставленными бизнесменами сведениями, который будет направлен в Госдуму и Кабмин РФ.

Лучшими местами Сахалина, которые могут посетить российские путешественники, считаются мыс Великан, Тюлений остров, пик Чехова и водопад Черемшанского, говорится на сайте 360tv.ru.