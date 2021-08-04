Кнутов рассказал о возможностях новейшего броневика «Тайфун-ВДВ»

Новейшим бронеавтомобилям «Тайфун-ВДВ», поступившим на снабжение в российские Военно-десантные войска, до сих пор не было аналогов в данном роде войск.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов, который прокомментировал опубликованную РИА Новости информацию собственного источника в ОПК о том, что российские Военно-десантные войска приняли на снабжение новейшую технику отечественного производства – бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ».

Также сообщалось, что в ближайшее время десантники получат первую партию этих машин, а вторая партия «Тайфунов» поступит в ВДВ в 2022 году.

Комментируя новость в эфире радио Sputnik, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал слушателям о возможностях новой военной техники.

«У "Тайфун-ВДВ" – бронированная кабина, защищенность экипажа повышена. И очень мощный двигатель стоит – 350 лошадиных сил. Также увеличена огневая мощь, у "Тайфуна" на вооружении новый боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой», — рассказал эксперт.

youtube.com / Prt Scr / Юрий Котенок

По его словам, данная машина обеспечит экипажу повышенную мобильность при гораздо большей безопасности, чем раньше. «Тайфун-ВДВ» может передвигаться со скоростью до 100 километров в час – это автомобиль нового поколения, который обладает новыми возможностями, и российским десантникам еще только предстоит его освоит.

В заключение Юрий Кнутов высказал уверенность, что, если учесть высокий уровень подготовки и возможности военнослужащих ВДВ России освоение новой машины не займет много времени.