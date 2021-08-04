Стариков: приговор Соболь станет спасением для нее

Постановление Преображенского суда Москвы станет для юриста Любови Соболь главным ограничивающим фактором. Такое заявление сделал политолог Николай Стариков.

Он считает, что наказание за нарушение санитарных норм позитивно скажется на будущем соратницы Алексея Навального. Так, она больше сможет проводить времени с родными. Помимо этого уменьшится количество провокаций в политическом пространстве. Стариков не исключил, что Соболь переосмыслит всю ситуацию и сделает определенные выводы, отметил эксперт в интервью "Народным Новостям".

Кроме того, по словам политолога, решение по "санитарному делу" лишит зарубежных кураторов команды ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) цели превратить Соболь в "сакральную жертву", как это было с Алексеем Навальным.

Другими словами, как отметил Николай Стариков приговор стал спасением для сторонницы осужденного блогера и спутал все карты западным политикам. Теперь они не смогут как обычно "обвинить во всем Россию", чтобы воплотить свои безумные планы по госперевороту в жизнь, заключил эксперт.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России