Мать Ивана Охлобыстина никогда не верила в его успех

Известный российский актер, режиссер, сценарист Иван Охлобыстин рассказал об отношениях с матерью в проекте ФАН "Откровенно".

Будущий актер родился в Тульской области в семье военного врача Ивана Охлобыстина и инженера-экономиста Альбины Беляевой. В детстве он всегда учился на тройки, поэтому мать считала его бесперспективным.

"Вот как моя мама говорила: "Ваня, ты — троечник, ты будешь "ПТУшником", — поделился он в интервью ФАН.

В 1983 году Охлобыстин окончил школу и действительно пошел учиться в ПТУ по специальности "оператор ЭВМ". Однако парень был амбициозным и захотел стать режиссером. Чтобы осуществить свою мечту, он поступил во ВГИК.

В то же время он начал сниматься в кино, но популярность пришла к актеру только в 2001 году после выхода черной комедии Романа Качанова "Даун Хаус". Полный выпуск "Откровенно" с Охлобыстиным смотрите 5 августа.