Санкт-Петербургский городской суд оставил депутата Резника под домашним арестом

Мера пресечения в отношении экс-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника остается без изменений.

Парламентарий проходит по статье о наркотиках. Силовики задержали Резника в нарколаборатории на набережной канала Грибоедова во время одного из рейдов. В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной покупке наркотических веществ для личного пользования. Сейчас Резник находится под домашним арестом.

В конце июля беспартийный депутат попытался обжаловать постановление следствия о запрете на посещение МФЦ, избиркома и банка, одна апелляция была отклонена.