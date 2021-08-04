Египтян возмутила новая банкнота с изображением ЛГБТ-мечети

Центральный банк Египта опубликовал изображение новой банкноты из пластика номиналом 20 египетских фунтов, на которой здание мечети Мухаммеда Али раскрашено в цвета флага ЛГБТ. Пользователей Twitter возмутило подобное отношение к святыне, многие консервативные египтяне начали призывать соотечественников к бойкоту, сообщает The New Arab.

كده كملت وظهرت الحقيقه

علم المثليين علي ال ٢٠ جنيه الجديده وملفوف علي مسجد محمد علي!!! pic.twitter.com/v5BN0GLZFd — Fareg Alkagy (@Fareg_Alkagy) August 1, 2021

Представители Центробанка объяснили, что раскраска необходима для предотвращения подделок, а представленная модель является лишь одним из вариантов оформления. Экономисты якобы пока не определились с окончательным проектом банкноты, однако пользователей Сети такие объяснения не устроили.

«Это большой скандал и грех! Правительство, центральный банк и другие соответствующие министерства несут ответственность за этот позорный акт размещения изображения гей-флага на мечети с нашей банкноты! Они должны исправить эту ошибку и принести извинения», — цитирует египтян The New Arab.

Согласно последним опросам, 95% населения Египта крайне отрицательно относятся к гомосексуализму и представителям сексуальных меньшинств.