Украинские пользователи Сети не верят словам Зеленского о "возвращении" Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский сам не верит в то, что Донбасс и Крымский полуостров "вернутся" под контроль Киева. К такому выводу пришли пользователи Сети из Украины.

Многие юзеры обратили внимание на заявление лидера о том, что Крым якобы скоро вернется в состав украинского государства. Комментаторы уверены, что слова Зеленского не перерастут в действия.

"Мечтатели с дурдома уже достали. Никто не вернется с вашей нацистской политикой!" — написал пользователь.

Еще один украинец уверен, что жители Крыма и Донбасса не станут возвращаться, поскольку киевский режим при Зеленском не сделал ничего для них хорошего, пишет Regnum.

"Очень смешное и жалкое блеяние от клоуна-президента", — отметил юзер.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" ранее назвала циничным пиаром слова Зеленского о том, что Крым "никогда не будет русской территорией". По мнению политиков, заявления президента расходятся с реальными положением дел.