Мосгорсуд признал законным арест сбившей трех детей студентки

Решение суда отправить в СИЗО Валерию Башкирову, которую обвиняют в совершении смертельного ДТП с детьми, признано законным.

Виновница ДТП на западе Москвы, в результате которого погибли двое детей, признала вину на судебном заседании. Также она заявила о готовности возместить ущерб потерпевшим.

Авария произошла 16 июля в Солнцеве. Молодая девушка, управляя автомобилем Mazda, сбила на пешеходном переходе трех детей. В результате ДТП двое мальчиков трех и пяти лет погибли, третий ребенок получил серьезные травмы.

Следователи возбудили уголовное дело. Позже студентку перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.