Власти России могут ввести налог на мясо

Налог на мясо для сокращения углеродного следа может появиться в РФ. Об этом заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Соответствующей информацией Дмитрий Песков поделился на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2121". По его словам, политика касательно учета углеродного следа в Российской Федерации и других государствах может распространиться на животноводство, приняв форму налога на мясо в дальнейшем времени, передает ТАСС.

Кроме того, климатическая повестка может скорректировать подобный сектор и оказаться стимулом для формирования новых технологий в сфере животноводства. Песков также привел в пример углеродный налог, введенный в Европейском союзе. По его словам, российское правительство не прогнозировало, что это произойдет столь быстро.