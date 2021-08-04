Синхронистки Ромашина и Колесниченко взяли золото в соревнованиях дуэтов на ОИ-2020

Синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина принесли России 14-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

В финале россиянки показали в соревнованиях дуэтов произвольную программу "Пауки". Ромашина стала при этом самой титулованной синхронисткой в истории, завоевав шестое золото на Олимпийских играх. До этого по пять золотых медалей выиграли Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко. Обе они уже завершили спортивную карьеру.

Светлана Ромашина ранее сообщила, что эта Олимпиада станет для нее последней. Спортсменка приняла решение завершить карьеру после окончания соревнований в Токио.