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Синхронистки Ромашина и Колесниченко взяли золото в соревнованиях дуэтов на ОИ-2020

/ Обновлено: 04 августа 2021 15:03
Синхронистки Ромашина и Колесниченко взяли золото в соревнованиях дуэтов на ОИ-2020

Синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина принесли России 14-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

В финале россиянки показали в соревнованиях дуэтов произвольную программу "Пауки". Ромашина стала при этом самой титулованной синхронисткой в истории, завоевав шестое золото на Олимпийских играх. До этого по пять золотых медалей выиграли Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко. Обе они уже завершили спортивную карьеру.

Светлана Ромашина ранее сообщила, что эта Олимпиада станет для нее последней. Спортсменка приняла решение завершить карьеру после окончания соревнований в Токио.