Столкновение двух легковушек под Красноярском привело к гибели человека

Авария с участием двух легковых автомобилей на трассе в Красноярском крае закончилась смертью одного из водителей.

По предварительным данным, ДТП случилось на 90-м км автодороги Ачинск — Ужур — Троицкое. Водитель ВАЗ-21093 во время обгона протаранил двигавшийся по встречной полосе ВАЗ-21065, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В результате происшествия первая легковушка съехала в кювет и загорелась, ее водитель умер до приезда врачей, а еще семь человек получили травмы различной степени тяжести. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители уже приступили к выяснению обстоятельств аварии. Позднее будет принято процессуальное решение.