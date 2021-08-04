Танкерная лихорадка. Почему Иран обвиняют в пиратстве у берегов Омана

Государство Оман, раскинувшееся на просторах Аравийского полуострова, вскоре рискует получить звание «новой Тортуги». Уже несколько дней подряд в Оманском заливе происходят таинственные нападения на нефтяные танкеры, которые заканчиваются захватом или даже человеческими жертвами.

Таинственные они потому, что личности нападавших установить пока никому не удалось. Для атаки на танкер Mercer Street неизвестные использовали дроны со взрывчаткой, а команда Asphalt Princess встретилась с незваными гостями лицом к лицу.

Мировые СМИ, ссылаясь на источники в военных ведомствах, во всем винят Иран. Тем временем Тегеран отрицает причастность к захвату кораблей и предлагает помощь в расследовании случившегося. Есть ли основания подозревать в пиратстве потомков персов, которые сейчас слушают приветственные речи нового президента Ибрахима Раиси, читайте в нашем материале.

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Атака с неба

В ночь с 29 на 30 июля танкер Mercer Street под флагом Либерии шел примерно в 300 километрах от побережья Омана. Пунктом назначения должен был стать порт Эль-Фуджайра (восточный эмират ОАЭ), куда судно шло порожним. Рано утром компания-оператор Zodiac Maritime, обслуживающая корабль, сообщила об «инциденте, связанном с пиратством», в результате которого пострадали несколько членов экипажа.

Чуть позже стали известны подробности: на танкер напали два дрона-камикадзе, которые несли на себе взрывчатку. Один упал в воды Аравийского моря, не долетев до борта, другой достиг цели и убил двух матросов — граждан Румынии и Великобритании. Морская торговая организация Соединенного Королевства (United Kingdom Marine Trade Operations, UKMTO), впрочем, опровергла данные о возможном пиратстве.

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Category: Incident – Potential Hijack – Non Piracy



Description: An Incident is currently underway in position 2502.00NN 05728.54E. Incident upgraded to Potential Hijack.https://t.co/TMgzxKatV8#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/s5GDqW4NYV — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) August 3, 2021

Британское минобороны вместе с американскими коллегами (последние сразу вызвались сопроводить танкер до берега и послали к нему истребители) пришли к выводу, что смертельное нападение на Mercer Street организовал Иран. К таким заключениям военных, вероятно, подтолкнула личность владельца судна — Эяля Офера, известного израильского миллиардера и судоходного магната.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид во всеуслышание обвинил Тегеран в атаке на судно, однако Пентагон воздержался от прямых заявлений. Инсайдеры агентства Reuters сообщили, что в военном ведомстве США версия «иранской угрозы» считается «рабочей».

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После заявления Лапида с ним связался американский госсекретарь Энтони Блинкен и договорился о совместном расследовании инцидента в Оманском заливе. По этому поводу на сайте Госдепартамента США опубликовали официальное сообщение:

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лапид обсудили нападение на Mercer Street, торговое судно, мирно проходившее через северную часть Аравийского моря. Они согласились работать с Соединенным Королевством (Великобританией), Румынией и другими международными партнерами для расследования фактов, оказания поддержки и рассмотрения дальнейших шагов».

Кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Станислав Хатунцев не стал исключать версию израильтян. Так или иначе, нападения на крупнейшие торговые суда у берегов Ирана вряд ли проходили без ведома властей исламской республики.

«Эти события не могут не быть связаны с Ираном прямо или косвенно. По крайней мере, не могут не затрагивать его интересы. Вполне возможно, что беспилотники-камикадзе направили именно с берегов Ирана, потому что Израиль уже много лет бьет по иранским объектам в Сирии, ведет, по сути, войну с ядерной программой Ирана, которая нередко перерастает в теракты и устранения различных физиков. Тегеран старается как-то ответить, и эта акция – есть ответ Ирана на действия Израиля», — допустил эксперт.

В МИД Ирана обвинения Израиля посчитали голословными. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде призвал «прекратить безосновательные обвинения» и намекнул на двойственную позицию Лапида и Блинкена.

«Упомянутые страны хранят молчание, когда происходят террористические акции в отношении торговых судов Ирана в Красном море и международных водах, но в то же время с явной политической предвзятостью выдвигают голословные обвинения в адрес Ирана», — посетовал Хатибзаде.

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Подарок президенту

Не успела разведка США и Израиля взяться за расследование, как вечером 3 августа стало известно, что сразу четыре корабля (Jag Pooja под флагом Индии, вьетнамский Abyss, гайанский Queen Ematha и сингапурский Golden Brilliant) у берегов ОАЭ потеряли контроль над управлением. К моменту публикации материала поломки на каждом судне были устранены.

На этом «танкерная лихорадка» в заливе не прекратилась: на следующий день произошло новое нападение. На этот раз неизвестные явились на борт танкера Asphalt Princess. Судно, шедшее под флагом Панамы, двигалось в сторону Ормузского пролива, когда на его борт поднялись «восемь или девять вооруженных мужчин».

Авторитетное деловое агентство Lloyd's List Intelligence тут же опубликовало информацию о том, что танкеру якобы приказали взять курс на Иран. Британские спецслужбы вновь сделали логичный вывод о причастности Тегерана к захвату Asphalt Princess.

Global Look Press / Hasenpusch / dpa

Рано утром 4 августа вооруженные захватчики покинул судно. Агентство Associated Press (AP) сообщило, что танкер «в безопасности», однако перед этим он уверенно двигался в сторону иранского порта Джаск.

Саид Хатибзаде в очередной раз напомнил, что Тегеран не имеет отношения к захвату кораблей, а столь частые нападения в Оманском заливе назвал «подозрительными» и пообещал помочь в расследовании.

Станислав Хатунцев обратил внимание на одно совпадение: атака дронов на Mercer Street произошла за несколько дней до церемонии утверждения новоизбранного президента Ирана Сейида Ибрахима Раиси. С этой точки зрения нападения на нефтяные танкеры — не более, чем провокация, направленная в сторону Раиси. Он намеревается «прессинговать» Соединенные Штаты и Израиль по-своему, налаживая тесные контакты с Китаем.

«Нынешний президент Ирана более консервативен, в меньшей степени настроен на компромисс с внешними противниками своей страны. Мы видим изменение политики, связанное с приходом нового президента. Доказать провокации будет сложно. Расследование Блинкена может утонуть в бесконечных деталях и подробностях, оно ни к чему не приведет», — подвел итог специалист по Ближнему Востоку.

Global Look Press / Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Нападение на танкер Mercer Street уже осудили в НАТО и Европейском союзе (ЕС). Кому именно адресовано негодование, в Североатлантическом альянсе и ЕС не уточнили. Румыния и Великобритания высказались более адресно. Страны осудили Иран за нападения на торговые суда, однако ни одного доказательства своих обвинений не предоставили.