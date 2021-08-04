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Борис Раппопорт назвал назначение Семина на пост тренера "Ростова" удачным решением

Борис Раппопорт назвал назначение Семина на пост тренера "Ростова" удачным решением

Бывший главный тренер ФК "Зенит" Борис Раппопорт положительно оценил назначение Юрия Семина на пост тренера ФК "Ростов" вместо Валерия Карпина.

Раппопорт считает назначение Семина на важную должность удачным решением. Специалист в отличной форме и готов работать, чтобы привести команду к новым высотам. Экс-тренер "Зенита" думает, что с Семиным ФК "Ростов" добьется хороших результатов.

"Это правильное, успешное назначение. Он оптимальный кандидат, в хорошей физической форме, заряжен на работу", — заявил Борис Раппопорт порталу 360tv.ru.

Валерий Карпин принял решение покинуть ФК "Ростов", так как понял, что совмещать работу в национальной команде и местном клубе будет сложно. Раппопорт считает, что на решение тренера повлияли последние два поражения ФК "Ростов". Он положительно оценивает выбор Карпина в пользу сборной России.