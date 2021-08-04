На линии фронта в Донбассе наметился критический момент

Донецкая Народная Республика отказалась от военной цензуры и открыто сообщает об увеличении потерь в рядах защитников Донбасса в результате ужесточившихся обстрелов со стороны ВСУ. Это позволяет спрогнозировать, что Украина в конце концов «добьется того, чего она добивается».

Такое мнение в эфире интернет-канала Iton-tv высказал журналист из Донецка Рамиль Замдыханов, по словам которого, за последнюю неделю военнослужащие ДНР понесли беспрецедентные потери, потеряв в результате обстрелов ВСУ восемь человек.

«Пока что ответные меры, о которых заявляет донецкая сторона, сводятся к тому, что сообщается об ответном огне, которым уничтожаются огневые точки, откуда был нанесен удар, — отметил журналист. — Разумеется, проверить – уничтожен, либо нет, нет никакой возможности».

Эти ответные меры донецкой стороны не уменьшают желания украинских военных продолжать обстреливать позиции защитников ДНР, а значит те продолжат нести потери, заявил Замдыханов.

При этом, по его словам, население Донбасса поддерживает Донецкую Народную республику и потери в рядах республиканских военных вызывают раздражение, так как гибель людей не приводит к качественным изменениям ситуации.

«Такое ощущение, что люди приносятся в жертву. И ситуация будет ухудшаться, потому что всякий раз, когда намечается какая-то важная встреча в верхах между Россией и США или на другом аналогичном уровне, всегда происходит эскалация на линии боевого соприкосновения», — добавил журналист.

А информация об очередных жертвах в Донбассе всегда оказывает влияние на ходе и тональности этих встреч, или же даже становится темой обсуждения на международных переговорах.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Но в последнее время республики Донбасса перестали скрывать информацию о потерях среди своих военных, и начали рассказывать о большом количестве жертв обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

«Я думаю, что это должно быть важным сигналом для той стороны. Потому что, возможно, то, чего они добиваются, они, в конце концов, и добьются. Но не знаю, к радости своей или не совсем, но, тем не менее, тенденция такова, что цифры озвучиваются, цифры ужасные, но то, что в данном случае военная цензура их не скрывает, я думаю – это позитивный факт», — заключил Рамиль Замдыханов.

Напомним, накануне вечером в результате обстрела вооруженными силами Украины донецкого населенного пункта Коминтерново ранения получили два мирных жителя ДНР – оба пожилые люди. Как сообщает издание «Донбасс Сегодня», подразделение ВСУ с позиций под населенным пунктом Гнутово открыло прицельный минометный огонь по жилому кварталу в Коминтерново, в результате чего осколочные ранения ног получили женщина 1964 года рождения и мужчина 1963 года рождения. После чего оборонное ведомство ДНР приняло решение подавить огневую точку противника ответным огнем.