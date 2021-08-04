Анатолий Чубайс назвал причину скорой смены мировых лидеров

Революция в энергетике может стать причиной скорой смены мировых элит. Об этом заявил спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс на встрече в июне.

Чиновник убежден, что на текущий момент в мире идет глобальная страновая перегруппировка, в результате которой уже к концу 2020-х годов может сформироваться абсолютно новый список мировых элит. По его мнению, в обозримом будущем страны-лидеры уйдут в отрыв и надолго останутся недосягаемыми.

Перед Россией открываются новые возможности, считает Чубайс, указывая на географическое положение страны, а также на ее топливно-энергетический и природный потенциал. Происходящие процессы чиновник сравнивает с технологической революцией конца XVIII — начала XIX веков, однако, по его словам, на завершение цикла нынешних изменений потребуется около 30-50 лет.