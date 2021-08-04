Сергей Лавров рассказал о популярности "Спутник V" за границей

Выпады Запада против российских вакцин от коронавируса являются необоснованными. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Комсомольская правда".

Руководитель ведомства отметил, что специалисты их Европейского агентства лекарственных средств (EMA) не высказывали претензий к "Спутник V". Кроме того, не было замечаний по поводу эффективности препарата.

Лавров добавил, что российская вакцина становится все популярнее в мире. Лекарство используют почти в 70 странах мира. Также в этот список входят европейские государства.