Церемония прощания с президентом журфака МГУ Засурским завершилась в Москве

Президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский скончался в 91 год. Панихида и отпевание состоялись в Домовом храме Святой Мученицы Татианы.

После отпевания прощание провели открытой частью во дворе факультета, у памятника Ломоносову. Гроб стоял в окружении цветов и венков, среди которых — композиции от ректора МГУ, администрации президента и других официальных лиц.

Ясен Николаевич Засурский был последним преподавателем, который работал на факультете с открытия. На протяжении 40 лет Засурский занимал пост декана факультета.

В 2007 году ему присвоили почетную должность президента факультета журналистики МГУ. Засурский имеет различные награды: среди них — ордена Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.