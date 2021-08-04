Жара, азиаты и расчетливые трейдеры. Гривач объяснил рост цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе достигли исторического максимума. Стоимость одной тысячи кубометров впервые превысила 525 долларов и цифра продолжает расти, сообщает украинское издание «Главред». Журналисты заявляют, что Европу «сотрясает топливный кризис» и винят в этом традиционно Россию. Они расценивают скачок на энергетической бирже, как шантаж со стороны Газпрома, который тем самым якобы добивается одобрения «Северного потока — 2».

«В этом году россияне забронировали 40 миллиардов кубометров газа для поставки в Европу через территорию Украины, тогда как в прошлом году было зарезервировано 60 миллиардов кубометров. Газпром прямо ставит условия европейцам: если не будет одобрен «Северный поток — 2», корпорация будет снижать поставки газа через ГТС Украины», – отметили в издании.

Теорию заговора украинских журналистов, разглядевших в европейском кризисе предметный интерес России, развеял замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Эксперт назвал три причины, которые привели к росту цен на топливном рынке.

energystate.ru / Фонд национальной энергетической безопасности

Собеседник «ПС» отметил, что транзит сжиженного природного газа (СПГ) в Европу действительно сократился более чем на 20%, но связано это совсем не со строительством «СП-2». Российские поставщики приняли решение перенаправить часть топлива на премиальные азиатские рынки, потребители которых, несмотря на высокую цену, оказались готовы заплатить «дополнительную премию».

Свои коррективы в тарифы газа внесли также климатические отклонения. Аномально жаркая погода вынуждает европейцев потреблять больше электроэнергии, а станции, генерирующие ее, работают преимущественно на газу. Увеличился спрос — возросла и цена, объяснил Гривач.

«Третий фактор — это низкие запасы в хранилищах, которые, соответственно, заполняются более медленными темпами. Это тоже поддерживает высокие цены. Но у этой ситуации есть и вторая сторона. Высокие цены сдерживают саму закачку, потому что трейдеры, которые должны закачивать газ в европейские ПГХ [подземные газовые хранилища, – прим. ред.] понимают, что сейчас цены слишком высоки и не факт, что они зимой будут еще выше. Это позволит покрыть затраты на закачку, хранение и отбор газа из ПГХ предстоящей зимой. Они не торопятся с дополнительными закупками и, соответственно, не форсируют закачку газа в подземные хранилища», – рассказал эксперт.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Газпром, в свою очередь, тоже не торопится заполнять топливом европейские хранилища, поскольку тратит весомый объем ресурсов на строительство собственного магистрального газопровода через Балтийское море. В этой связи Гривач напомнил, что запуск «СП-2» увеличит объем поставок СПГ на европейский рынок и поспособствует снижению стоимости газа.

«Если посмотреть, российские поставки на европейские рынки в среднем выше прошлогодних. Заявления о том, что идут ограничения поставок, — они не соответствуют действительности», – заключил собеседник «ПС».

Ранее портал Gas Infrastructure Europe сообщил, что Газпром с 31 июля сократил закачку топлива в крупнейшие хранилища Германии, Австрии и Нидерландов. Сейчас они заполнены на 9%, 20% и 16% соответственно.