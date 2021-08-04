Украинские силовики по поручению Зеленского возьмут под защиту белорусов в стране

Президент Украины Владимир Зеленский поручил силовым структурам страны обеспечить защиту граждан Белоруссии, прибывших на украинскую территорию в течение последнего года.

В офисе главы украинского государства сообщили, что службе безопасности и министерству внутренних дел было поручено изучить все возможные риски в отношении белорусов, которым могут угрожать любые преступные покушения в связи с их политической или общественной деятельностью.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Зеленский взял под личный контроль расследование гибели активиста из Белоруссии Виталия Шишова. Также он добавил, что в Киеве граждане дружественной страны должны чувствовать себя в безопасности.