В Сети появились эффектные кадры с главой Приморья на турниках

Губернатор Приморья Олег Кожемяко продемонстрировал хорошую физическую форму на спортивной площадке в Находкинском городском округе.

Эффектные кадры с Кожемяко появились в Сети. Глава Приморья во время рабочей поездки в округ посетил спортивную площадку и показал на турниках несколько упражнений.

Публикация вызвала яркую реакцию пользователей Сети. Комментирующие подчеркнули хорошую физическую подготовку губернатора и поддержали Кожемяко за приверженность здоровому образу жизни.

Глава Приморья также рассказал о новом знакомстве в Находке. Кожемяко встретился с мастером спорта по пауэрлифтингу Анатолием Долецким. Последний пропагандирует активность и пишет стихи, отметил губернатор.