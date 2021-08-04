«Мы доверяем только вам». Африка тепло встретила новую экспедицию Шугалея

Ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей вернулся из африканской научной экспедиции. Он рассказал о тревожном положении более тысячи иностранных граждан, которые все еще находятся в застенках ливийских тюрем. По словам Шугалея, в 25-метровых помещениях могут содержаться порядка 60 человек, задержанных незаконно. Чтобы выжить, им приходится спать и есть по очереди, ожидая спасения или окончания срока.

Впрочем, возвращение Шугалея и его коллеги Самера Хасана Али Суэйфана в Россию подарило надежду заключенным, которых правительства африканских стран пока не могут вызволить. В декабре 2020 года коллеги благополучно вернулись на Родину после незаконного задержания в Триполи и 20-месячного заключения в ливийской тюрьме «Митига». Пример Шугалея сформировал у местного населения определенный взгляд на действия РФ по отношению к своим гражданам за рубежом:

«Они [африканцы] охарактеризовывают Россию, как сильную, добрую и справедливую страну людей, которые всегда накажут зло. <…> После того, как наша страна смогла вызволить несколько тысяч незаконно задержанных граждан из Ливии, у африканских стран не должно было остаться сомнений, что наши могут все и своих не бросают».

Global Look Press / © Catherine Leblanc / Godong /

В эксклюзивном комментарии «Политике Сегодня» Максим Шугалей рассказал, что новая экспедиция в Африку проходила в «нестандартном ключе» и спустя некоторое время «перешла в личную плоскость». Одно можно сказать точно: особое отношение жителей Африки к россиянам и их помощи берет свое начало в советской эпохе.

«Могу сказать, что очень многие страны Африки находятся сейчас в плачевном состоянии, очень большая волна эмиграции. Но при этом по-прежнему наблюдается очень дружелюбное отношение к России. Оно сформировано на базе того, что было в Советском Союзе. Та помощь со стороны СССР до сих пор жива в умах и сердцах людей, идет прямая ассоциация с русскими людьми. Они ждут и говорят: "помогите, помогите, мы только вам доверяем"», — рассказал Шугалей.

Ученый не стал раскрывать подробности своего нового исследования, пообещав предоставить данные «в ближайшие дни». Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о социологическом исследовании, которое готовит Максим Шугалей. Также анонсирован выход фильма «Шугалей 3», основанного на реальных событиях.