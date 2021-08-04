Холдинг "Газпром" получил официальную прописку в Санкт-Петербурге

Российская энергетическая компания "Газпром" сменила адрес официальной регистрации. Теперь холдинг прописан в Северной столице России.

Холдинг получил петербургскую штаб-квартиру в "Лахта-центре" по адресу Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1, говорится в сообщении компании. Решение о переезде приняли акционеры "Газпрома" в ходе годового собрания, которое состоялось 25 июня.

Корпорация переезжала больше десяти лет. Как отмечают эксперты, главные изменения, связанные со сменой адреса регистрации "Газпрома", коснутся налогов, отчисляемых холдингом в бюджет города. Так, губернатор Петербурга Александр Беглов уже отметил, что переезд компании положительно повлияет на экономику Северной столицы.