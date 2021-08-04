Россия при прокладке двух ниток «Северного потока – 2» в Балтийском море сталкивается с регулярными провокациями, которые, однако, не приводят к желаемым для провокаторов результатам, благодаря грамотной стратегии строителей газопровода.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал эксперт-энергетик, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление директора филиала компании-оператора строительства «СП–2» Nord Stream 2 AG Андрея Минина о провокациях, которым подвергается строительный флот газопровода.

В частности, Андрей Минин сообщил ранее, что иностранные гражданские и военные корабли, подводные лодки и самолеты, совершая спланированные провокации против участвующих в строительстве «Северного потока – 2» судов, создают для них прямую угрозу.

Комментируя слова Минина, Игорь Юшков напомнил об инциденте, когда польская рыболовецкая шхуна предприняла попытку протаранить российский трубоукладчик. Тогда, по словам эксперта, российская сторона поступила очень грамотно – одно из судов сопровождения строительства успело подставить собственный борт, в который польская шхуна и врезалась.

vk.com / Игорь Юшков

Таким образом Россия защитила строящийся газопровод без привлечения военных сил, хотя провокация была частью хитрого плана отдельных стран вынудить РФ применить для защиты «Северного потока – 2» боевые корабли, отмечает эксперт.

Польша, по его словам, еще до начала строительства газопровода пыталась убедить мир в том, что «СП–2» якобы является всего лишь ширмой и Россия планирует поставить вдоль всей его протяженности свои военные корабли, взяв под контроль Балтийское море.

«И если бы Россия использовала военные суда для защиты трубоукладчика, они бы говорили, что это не экономический проект, а политический, — подчеркнул Юшков. — Россия правильно сделала. Она просто выставила побольше судов сопровождения, чтобы они могли борта подставлять, но военные корабли не вывела».

И эта стратегия оказалась выигрышной для России, добавил Юшков в заключение. Инцидент с польской шхуной не стал поводом для введения новых санкций против «Северного потока – 2», строительство продолжилось, первая нитка газопровода уже достроена, а укладка второй нитки будет закончена уже к концу августа.