Климатолог Чернокульский предупредил россиян о последствиях аномальной жары

Следствием глобального потепления станут волны сильной жары, с которыми столкнется Россия в ближайшем будущем, предупредил климатолог Александр Чернокульский.

Основное негативное последствие волн таких небывало высоких температур – слишком теплые ночи. По мнению медиков, если температура воздуха в ночное время выше 20 градусов, организм не отдыхает полноценно. Особенно сложно в этом отношении жителям крупных городов. Асфальт и бетон, которого много вокруг, не успевает остывать и продолжает нагреваться снова на следующий день.

Люди в городах в такие моменты испытывают на себе действие парникового эффекта, предупреждает старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский. Из-за аномальной жары увеличивается смертность. Необходимо проводить мероприятия по адаптации людей к изменениям климата, считает климатолог.

Некоторые регионы России оказались под воздействием смерчей и шквального ветра. На Тверскую область обрушился настоящий торнадо, сообщает сайт 360tv.ru.