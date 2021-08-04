Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о масштабной программе обновления школ, которая запланирована по поручению президента РФ Владимира Путина.

По словам руководителя северного региона, в плане программы — возведение 25 зданий и реновация 58 учебных заведений.

«Активно идут работы по благоустройству, здесь Лабытнанги — один из лидеров округа. В микрорайоне Орбита скоро появится новый парк с зонами отдыха и детскими площадками. Пространство создают вокруг заброшенного ретранслятора, который по просьбе жителей превратили в арт-объект», — написал Артюхов в Instagram.

Напомним, в конце июня президент Путин отметил, что многие школы в регионах РФ находятся в аварийном состоянии, а также сообщил, что финансирование реновации учебных заведений в регионах уже запланировано.