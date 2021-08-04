В ДТП с автобусом и грузовиком на Боровском шоссе пострадали десять человек

Десять человек получили различные травмы после столкновения автобуса и грузовика в Москве. Информации о погибших нет.

По данным СМИ, авария случилась на Боровском шоссе. По предварительной версии, пассажирский автобус протаранил КамАЗ.

На место инцидента оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Ранее автобус с пассажирами попал в аварию в Липецке. По предварительным данным, водитель потерял сознание за рулем и врезался в столб, расположенный напротив пивного ресторана.