С губернатором лучше дружить: как экс-депутат Быков оказался в тюрьме после ссоры с Уссом

Причиной ареста экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова прошлой весной могла стать ссора с губернатором Александром Уссом. На это указывают неслучайно «всплывшие» обвинения в убийствах 27-летней давности, показания, внезапно озвученные уже отбывающими срок киллерами и заявление самого Быкова сразу после задержания.

Рассказываем, как бывшие друзья стали врагами, какие скелеты в шкафу хранит действующий губернатор и причем тут Михаил Ходорковский.

Приватизация не в пользу края

В январе 2010 года презентабельный бизнесмен и краевой депутат, а в прошлом гроза красноярских 1990-х «Толя Бык» праздновал 50-летний юбилей. Теплое поздравление записал на тот момент его коллега, председатель местного ЗакСа Усс:

«Я знаком с Анатолием Петровичем давно, и для меня он не только политик, не только краевой депутат, но и человек в высшей степени неординарный и талантливый. Причем талантливый во всем! <…> Я не знаю ни одного дела, которое бы Быкову не удалось».

sobranie.info / Законодательное Собрание Красноярского края / Бурмистров А. В

В контексте сегодняшних тяжких обвинений в заказных убийствах похвала «талантливому во всем» читается с горькой иронией. Но Усс искренен: на тот момент политики были очень близки. Как утверждают журналисты «8 канала», в середине «лихих» 1990-х, Усс и Быков были связаны сомнительными схемами по «переделу» местных промышленных предприятий.

Участь быть приватизированным после распада СССР постигла и Красноярский алюминиевый завод — второй крупнейший в мире (ныне входит в состав «Русал»). Предполагалось, что часть акций передадут краю, как и в случае с другими предприятиями — сначала так и произошло. Контролировало процесс управление краевой администрации, возглавляемое Уссом в 1993 году.

Тогда же контрольным пакетом акций завладел гендиректор завода Юрий Колпаков, а без помощи Усса сделать он этого не мог. По инициативе Колпакова весь производимый алюминий экспортируется за рубеж. А «сосед» КрАЗ, Красноярский металлургический завод, начинает банкротиться, не получая сырья для производства.

В этот момент появляются Михаил Ходорковский и Бидзина Иванишвили. В конце 1994 года они покупают обанкротившийся металлургический завод. Предприятие убыточное, но после сделки Колпаков перевел контрольные 20% акций КрАЗа на баланс купленного завода, а Ходорковский с Иванишвили становятся самыми крупными акционерами алюминиевого гиганта.

instagram.com / @m_khodorkovsky

История увлекательная, но при чем тут губернатор Усс? А при том, что Колпаков, по данным журналистов, передавал олигархам не свои акции, а тот самый краевой пакет. И без распоряжения Усса сделать этого не мог.

Аналогичная схема была проделана с Быковым. Ему передали контрольные пакеты акций крупнейших металлургических предприятий Красноярского края в рамках ФПГ «Танако». Уже в 1997 году Быков становится, помимо прочего, крупнейшим акционером того самого завода, завладевая 28% акций. Получается, что все это — не без помощи Усса.

Те самые убийства

Весной 2020 года, сразу после задержания, Быков обвинил действующего губернатора в «преступлении» против себя.

«Против меня организовано преступление губернатором Уссом и генералом Речицким в сговоре с людьми, которые осуждены на длительные сроки. Вопрос цены: как они смогли уговорить [осужденных дать показания, — прим.ред.], пускай все догадываются», — заявил Быков.

sledcom.ru / Следственный комитет РФ

Обвинение построено на словах киллера Владимира Татаренкова, арестованного в 2010-м после безмятежного проживания в Греции и осужденного в 2012 году на 13 лет лишения свободы. Прошлой весной Владимир поведал следствию, как ему поступил заказ на убийство двух конкурентов Быкова и как тот помогал им скрываться после совершения преступления.

«7 июня 1994 мне домой позвонил Быков Анатолий Петрович, сказал, что на него было совершено покушение, попросил приехать. Я взял с собой Чучкова, Бакурова и Качурина. Приехали в город Красноярск. Анатолий Петрович рассказал, что покушение организовали Наумов и Войтенко и что их надо убить. Мы согласились», — заявил Татаренков.

И если слова Быкова об Уссе правдивы, то догадаться, о «цене» показаний киллеров несложно. Татаренков должен был отбывать наказание как минимум до 2013 года, если суд учитывал его нахождение в СИЗО. Но из колонии он вышел спустя два месяца после дачи показаний против Быкова.

«Помощи [от Быкова] не увидел за весь срок, а просидел я очень много. Я себе в этом ничего не выгадываю — мне уже мало осталось для освобождения. И я решил: пусть каждый отвечает за свое. И решил дать показания», — объяснял долгое молчание сам Татаренков «Коммерсанту».

В региональном управлении ФСИН столь раннее освобождение не пояснили. А в слова свидетеля верится с трудом.

Причина ссоры

В 2017 году Усс был назначен врио губернатора края. Как сообщает Babr24, бизнесмен рассчитывал на поддержку возвысившегося бывшего коллеги, но Усс решил отдалиться от прежнего соратника. И Быков пошел раздавать журналистам интервью с критикой губернатора.

В 2018-м Быков аккуратно, но предупредительно заявлял: «Я не скажу, что команда, которая сегодня работает у Усса, работает плодотворно на развитие экономики в Красноярском крае». В 2019-м воинственная риторика достигла предела — Быков фактически публично обвинил губернатора в коррупции.

«Усс политически убил себя! Не надо было идти на должность губернатора, ну будь ты бизнесменом, ты состоятельный человек, ну поработай ты в бизнесе, нет надо этой рукой держать власть, а этой брать то, что происходит у нас сейчас в Красноярком крае, богатом Красноярском крае», — отмечал он.

sobranie.info / Законодательное Собрание Красноярского края / Бурмистров А. В

Недовольные красноярцы оппозиционный настрой известного в регионе человека поддержали комментариями в соцсетях. Ситуация для Усса сложилась невыгодная: учитывая неоднократные попытки Быкова (как удачные, так и неудачные) шагать во власть, внезапному уголовному делу родом из 1990-х удивляться не приходится.