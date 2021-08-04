Российскую экономику проверят на готовность к росту зеленой энергетики

Власти Российской Федерации намерены проверить, готова ли экономика страны к глобальному переходу на альтернативные источники энергии.

Правительство страны организует рабочие группы "по адаптации экономики к глобальному энергопереходу". Данное распоряжение поступило от премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает РБК. Журналисты узнали о планах кабмина от доверенных источников, близких к исполнительному органу государственной власти.

"Стоит задача — определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить сценарии по всем развилкам и выработать оптимальный", — заявил собеседник издания.

Куратором рабочих групп является первый вице-премьер Андрей Белоусов. Решение об их создании принималось в первом месяце лета на фоне планов Пекина и Брюсселя по борьбе с изменением климата.