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ФСИН требует ужесточить меру пресечения для личного врача Навального

/ Обновлено: 04 августа 2021 12:21
ФСИН требует ужесточить меру пресечения для личного врача Навального

Сотрудники ФСИН направили в суд ходатайство о замене запрета действий на арест для соратницы осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального Анастасии Васильевой.

По имеющимся данным, Васильева проходит по делу о нарушении санитарных норм во время незаконных акций протеста. Работники исполнительного органа указали в своем обращении, что глава профсоюза "Альянс врачей" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) неоднократно опаздывала домой. Рассмотрение заседания пройдет 11 августа в Преображенском суде Москвы.