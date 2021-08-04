ФСИН требует ужесточить меру пресечения для личного врача Навального

Сотрудники ФСИН направили в суд ходатайство о замене запрета действий на арест для соратницы осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального Анастасии Васильевой.

По имеющимся данным, Васильева проходит по делу о нарушении санитарных норм во время незаконных акций протеста. Работники исполнительного органа указали в своем обращении, что глава профсоюза "Альянс врачей" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) неоднократно опаздывала домой. Рассмотрение заседания пройдет 11 августа в Преображенском суде Москвы.