Ростов-на-Дону старается не отставать от городов федерального значения в стремлении сохранить историческую память о войне, заявил политолог Вадим Манукян.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил открыть в Ростове-на-Дону филиал Музея обороны Ленинграда. Такая инициатива позволит молодому поколению больше узнать о событиях военных лет, убежден Манукян.

"Я всегда с трепетом отношусь к теме сохранения исторической памяти и тем вещам, которые нас объединяют", — заявил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей.

Администрации Москвы и Петербурга прикладывюет большие усилия для защиты достоверной информации о Великой Отечественной войне, отменил Манукян. Кроме того, появление такого учреждения в Ростове поспособствует патриотическому воспитанию жителей города.

Президент России Владимир Путин заявил об опасности "информационно-психологических диверсий" для культурного суверенитета страны. Засилье западных ценностей и искажение исторической памяти представляет опасность для россиян, уточнил он.