Петербургские археологи обнаружили останки мамонтов рядом с белорусской границей

Группа археологов из Петербурга обнаружила под Брянском кости мамонтов, а также множество других артефактов эпохи палеолита и более поздних эпох, сообщает «Российская газета».

Возле села Хотылево, неподалеку от границы с Белоруссией, на правом берегу реки Десна, располагается крупнейшая в Восточной Европе стоянка древнего человека. Открыл ее брянский археолог Федор Заверняев еще в середине XX века. По словам ученых, материала для изучения здесь до сих пор в избытке.

Ученым приходится с осторожностью копать шахты, артефакты залегают на глубине 10 метров. Находки тщательно высушивают, затем при помощи кисточек и щеток очищают от грунта.

«Благодаря работам коллег мы знаем, что культура, к которой относятся эти находки, протянулась огромным поясом примерно от Йоркшира в Англии до гор Алтая. “Хотылево-1” вписывается в эту гигантскую систему», — рассказал «Вести.Ru» старший научный сотрудник института материальной культуры РАН Александр Очередной.

Найденные каменные инструменты и кости мамонта археологи увезут в Петербург для дальнейших исследований.