В ЦИК отчитались о вакцинации членов избиркома от коронавируса

Члены Центризбиркома по всей России активно прививаются от коронавирусной инфекции. В настоящий момент вакцинировались 47% сотрудников, отчитались в ЦИК.

Количество членов комиссий по всей стране составляет практически 900 тыс. человек. Число вакцинированных близится к половине, уточнила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее в беседе с журналистами председатель Центризбиркома не поддержала идею обязательного голосования для россиян. По мнению Памфиловой, у граждан РФ сильное чувство внутренней свободы. Применение принудительных методов может дать противоположный результат.