Угрожавший взорвать здание украинского правительства задержан полицией

Правоохранительные органы задержали бывшего бойца националистического батальона "Айдар", который угрожал чиновникам гранатой в здании кабмина Украины в Киеве.

Полиция установила личность злоумышленника, им оказался сапер по имени Владимир. До этого он принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, воевал в батальоне "Айдар" (организация запрещена на территории России).

Здание украинского правительства было эвакуировано, на месте работает спецназ. Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы по статье 258 Уголовного кодекса Украины "О терроризме". Оперативные сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия.