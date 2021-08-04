Роскосмос создал комиссию для поиска причин нештатной ситуации с модулем "Наука" на МКС

Специально созданная Роскосмосом комиссия приступит к поиску причин самопроизвольного включения двигателей модуля "Наука" вскоре после его присоединения к МКС 29 июля.

Лабораторный модуль не должен был заработать после стыковки с МКС, подчеркнул исполнительный директор по пилотируемым программам государственной корпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев. Поэтому необходимо найти причины непредвиденного включения двигателей, чтобы избежать повторения аналогичной ситуации в дальнейшем, заявил эксперт. Этим займется созданная Роскосмосом комиссия.

Модуль "Наука" 29 июля пристыковался к модулю "Звезда" российской части Международной космической станции. Через три часа после присоединения двигатели "Науки" внезапно заработали, из-за чего станция развернулась на 540 градусов.