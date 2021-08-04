Умирающий мигрант обнаружен на границе Литвы и Белоруссии

На границе Белоруссии с Литвой местные пограничники обнаружили мигранта в тяжелом состоянии. Мужчина скончался во время оказания первой помощи.

Нелегальный мигрант был обнаружен в предсмертном состоянии на границе Белоруссии и Литвы. Пограничники нашли его в районе населенного пункта Бенякони. Служащие попытались оказать ему первую помощь, однако мужчина скончался. Во время осмотра на теле погибшего обнаружены множественные ушибы.

Накануне белорусские пограничники зафиксировали массовый переход мигрантов из Литвы через границу. Многие из них находились в тяжелом состоянии с различными травмами.

Информация была передана в СК. Стражи порядка пытаются найти родственников мигранта, а также опрашивают местных жителей, которые стали свидетелями трагедии. Кроме того, отмечается, что дело взято под личный контроль президента Белоруссии Александра Лукашенко.