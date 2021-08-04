«Курочка по зернышку клюет». Как Украина планирует вернуть Крым

Власти Украины понимают, что не имеют ни малейшего шанса вернуть Крым силой, поэтому призывают более влиятельные страны усиливать всестороннее давление на Россию. Эту цель преследует президент Владимир Зеленский, пригласивший лидеров западных стран на саммит «Крымская платформа». Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился доцент кафедры европейского права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

«Сама Украина, конечно, вряд ли сможет как-то напакостить или навредить России, но если привлечь в первую очередь крупные страны: США, страны ЕС. Если усиливать санкционное, политическое, экономическое, дипломатическое давление на Россию, то они [на Украине] считают, что все это будет в общую копилку ложиться. Что называется, курочка по зернышку клюет, и в конечном итоге что-то может нарисоваться», – сказал эксперт.

Сиюминутно заставить лидеров мировых держав подыграть в крымском вопросе у Украины на предстоящем саммите (23 августа) не получится, убежден Топорнин. Он поставил под сомнение эффективность диалога представителей 28 стран и международных организаций с Киевом, потому что решение о переходе Крыма в состав России в 2014 году стало легитимным благодаря волеизъявлению крымчан на референдуме.

Однако на Украине не просто не желают, а боятся признать победу России, полагает эксперт. Ведь столь широкий жест в адрес Москвы непременно обернется опалой для любого украинского руководителя, парламентария или дипломата, отмечает доцент МГИМО.

ФБА «Экономика сегодня» . / Владимир Карпухин

«Политическая власть понимает, что те, кто согласится, что Крым ушел к России, сразу станут политическими трупами. Поэтому любой президент, любой премьер-министр будут до последнего стоять на том, что "Крым наш" и его нужно всеми возможными вариантами вернуть», – пояснил Топорин.

Поэтому в Офисе президента будут продолжать гнуть свою линию, используя для этого весьма спорные формулировки. Так, накануне Зеленский, выступая на местном телеканале, назвал Крым «своим», на что получил совет от российского сенатора Владимира Джабарова почитать учебник истории.

Амбициозные политики Украины не просто замахнулась на международный саммит, но и решили сделать его ежегодным. Однако финансовых возможностей для этого у страны нет, поэтому власти искренне надеются, что взять на себя расходы в будущем согласится ООН. Об этом информагентству «Украинские национальные новости» сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.